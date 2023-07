A GATA DA HORA: Bia Fernandes revela que vendeu vídeo depilando a axila por 3 mil reais no Privacy

Musa do Vasco, Bia Fernandes revela que vendeu vídeo depilando a axila por 3 mil reais no Privacy: "Como alguém paga por isso?" A candidata ao Miss Bumbum 2023 também conta que um assinante já pagou para ser xingado. As plataformas de conteúdo adulto tem dado o que falar entre os influenciadores e modelos que compartilham conteúdos com os assinantes, com pedidos para lá de inusitados. A Miss Bumbum Goiás, Bia Fernandes, diz que se sente assustada, mas ao mesmo tempo aproveita os fetiches para faturar. No Privacy, ela até vendeu um vídeo depilando a axila por R$ 3 mil.



"Tenho pouco tempo no Privacy, mas já surgiram pedidos para lá de inusitados. Um assinante pediu que eu vendesse um vídeo depilando minha axila. Como não aceitei de cara, o valor foi aumentando até chegar a 3 mil reais. Tive que esperar uns dias até surgir uns pelinhos. Como alguém paga por isso? Mas eu vendi, pois estou na plataforma para guardar um dinheiro", revela.



Bia fala sobre uma outra venda para lá de diferente. "Um assinante me pagou 500 reais para xingá-lo. Esse até gostei de fazer (risos)", comenta ela, que sinaliza que não está disponível para atender qualquer desejo. "Não faço nada presencial. Nem nada nojento ou que eu não me sinta à vontade para fazer", finaliza.