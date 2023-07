A GATA DA HORA: Laís Marques vai representar Vigário Geral no concurso da corte do Rio para 2024

É ELA! Laís Marquês é a candidata da Acadêmicos de Vigário Geral, que vai desfilar na Série Ouro, para corte do carnaval 2024do Rio. A beldade estreou na agremiação no penúltimo carnaval e vem tendo aulas para reforçar o seu samba com a rainha de bateria da escola, Egili Oliveira.

"Me sinto honrada por ter sido escolhida para representar Vigário Geral no concurso. Estou muito feliz e só tenho que agradecer a oportunidade que me foi dada. Agradeço a presidente Betinha, vice-presidente João Bororó, os diretores da ala de passistas Zé Pretinho e Betão. Essa coroa vem para Vigário Geral", afirma Laís. Espie a deusa no Instagram @laismarques

Meninas, mandem os seus pedidos para sair na sessão A Gata da Hora para o e-mail: agatadahora@meiahora.com