A GATA DA HORA: Cris Casttiel diz ser ninfomaníaca e fala sobre a 'Casa das Pimentinhas'

Depois de participar da ‘Casa das Pimentinhas’, o reality show da revista Sexy, a modelo e atriz Cris Casttiel estará na edição de julho da publicação. Como prévia, ela mostra ensaio pra lá de quente, com direito a topless. Nos bastidores, ela fez revelações picantes e entregou o vício por sexo.



“Sou ninfomaníaca mesmo”, assume a modelo que também é Musa do OnlyFans. “Tenho essa compulsão por sexo, mas é uma coisa saudável, aprendi a lidar com isso sem prejudicar minha vida. Acho até que os homens têm medo de mim porque sou de muita atitude. E eu trouxe isso para o ensaio. Fiz com muito tesão e atitude. Será o ensaio mais ousado do ano da revista Sexy”.



Para a ‘pimentinha’, além da beleza das fotos, é importante ter atitude ao ser clicada, deixando as frescuras de lado.



“Nada de mimimi, cansei de ver revistas onde as modelos não mostram tudo, parecem que estão ali obrigadas, sabe? Desde o início minha ideia não era fazer um ensaio artístico, mas um ensaio mais sexual, mais agressivo e explícito, que mexe com os homens de verdade. Assim como faço nas minhas plataformas adultas. E o resultado ficou incrível”.



Entre um clique e outro, Cris ainda falou das intimidades, disse que gostaria de vencer a timidez de uma vez por todas e contou que uma das suas fantasias foi transar no avião em pleno voo.



“Tenho atitude, mas sou um pouco tímida, estou me soltando. No reality comecei quieta, mas depois acabou rolando de tudo. Tem cenas censuradas (risos). Ali dentro rolou muita pegação. O que não vai para o ar está na minha plataforma. Meus fãs não podem deixar de ver”.



A revista Sexy com as fotos de Cris Casttiel já está nas bancas de todo o Brasil. Além dela, as outras 5 participantes do reality estarão no recheio da revista. Ela também se prepara para seu primeiro concurso de beleza: o Miss Copa do Brasil. Cris representa o Inter, seu time de futebol do coração.