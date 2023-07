Ana Cristina era passista até 2016, mas em 2018 recebeu o convite para ser Musa e é o posto que está atualmente no Bloco Carnavalesco Vai Barrar? Nunca! Nascida e criada na Penha, a deusa foi indicada pelo Bloco irá concorrer a Rainha da Corte do Carnaval do Rio. "É um prazer enorme estar representando a minha agremiação e a minha comunidade", afirma a Musa. Beldades, mandem seu pedidos com fotos para sair na sessão A Gata da Hora para o e-mail: agatadahora@meiahora.com