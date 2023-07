A GATA DA HORA: Nathália Brito brilha na Avenida Marquês de Sapucaí

A Independente da Praça da Bandeira, de São João de Meriti, já tem sua representante para conquistar a coroa no concurso que elegerá a próxima Rainha do Carnaval 2024, trata-se da médica e atual rainha de bateria, Nathália Brito. Apaixonada pelo carnaval desde criança, realizou seu sonho e desfilou como rainha de bateria da Praça da Bandeira no último carnaval, e como musa, na Acadêmicos de Vigário Geral.



"O carnaval é o meu refúgio, eu amo a arte de sambar. Eu aprendi há um ano e venho me dedicando cada vez mais para aperfeiçoar meu samba. Faço aulas com o renomado Patrick Carvalho e a maravilhosa Karla Moreno. Estou extremamente feliz em representar a minha escola neste concurso. Estou me dedicando incansavelmente para trazer essa coroa para minha comunidade. Estou animada!", comenta.