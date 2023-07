A GATA DA HORA: Andréa Ággata faz e acontece em várias áreas

A própria beldade se apresenta: "Boa tarde! Sou cantora pop, compositora, atriz, modelo, apresentadora, dançarina, chef de gastronomia internacional, pâtisserie (chef que prepara massas e doces), poliglota (que sabe ou fala muitas línguas) e intérprete e compositora de samba. Rainha de carnaval, represento 5 blocos no Rio, sou julgadora na Federação dos Blocos, além do carnaval no Japão. Fui também modelo da Coca-Cola na Inglaterra e Grécia, protagonista na novela Subasa, da Emissora NHK, em Tóquio e ex-mulata do Sargentelli na última geração, entre outros trabalhos. Meu Instagram é @andreaaggataoficial". Ufa! Palmas pra essa deusa, rapaziada.