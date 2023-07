Cria do bairro Centenário, em Duque de Caxias, Maria de Fátima, rainha de bateria do Bloco do China, é candidata a Corte do Carnaval carioca. "A minha eterna gratidão pela confiança, carinho e zelo", diz a gata. Tendo como cores o vermelho e branco, o "Dragão Alvirrubro" da Baixada Fluminense é um dos blocos mais tradicionais, sendo várias vezes campeão tanto no Rio, como em Caxias. O bloco serve de base para a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio.