A passista Thamires Gomes de 26 anos, moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, será representante do B.C. Canarinho das Laranjeiras no concurso da Corte do Carnaval de 2024, com as eliminatórias começando nesta terça-feira (01/09) e terminando na sexta-feira (04/08). "Me sinto honrada por ser escolhida e vou dar tudo de mim", afirma Thamires Gomes. Espie a deusa no Instagram @pretata_gs