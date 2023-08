A GATA DA HORA: Bia Fernandes promete mandar nudes caso vença o Miss Bumbum Brasil

A organização do Miss Bumbum Brasil abriu neste mês de julho a votação online para selecionar as 15 finalistas. Entre elas está a modelo e Musa do Vasco, Bia Fernandes, que representa o estado de Goiás. Disposta a garantir sua a vitória na votação online e se classificar para a final do concurso, a morena promete fazer um ensaio nu para seus seguidores caso seja a campeã virtual do concurso. Nas redes sociais, ela já lançou uma campanha, contou a novidade e disparou na votação.



“A ideia é fazer um ensaio nua, todo mundo que votar em mim vai receber uma amostra dele. É uma promessa sexy (risos), os meus fãs aprovaram a ideia e já entraram nessa corrente”, conta. “Nunca posei nua para revista, nem nada. Tenho meu perfil no Privacy, mas é algo mais reservado. Se ficar no ranking como mais votada, vou saber retribuir muito bem quem me apoiou. Quero é causar”, avisa.



Posando de biquíni fio dental, Bia Fernandes ostentou seu derrière de mais de 100cm e contou alguns segredinhos. “Tenho o bumbum durinho e empinado. A minha genética é boa", conta aos risos.



Entre um clique e outro, a Miss Bumbum revelou que o assédio aumentou depois da sua entrada no concurso. As cantadas chegam principalmente pelas redes sociais. “Acho que o bumbum está fazendo sucesso entre os homens e mulheres mesmo”, brinca. “Sei lidar numa boa. Estou bem tranquila, não quero nada sério agora. Quero curtir minha solteirice e me dedicar à disputa, nada de ninguém me controlando no momento, estou fora”.