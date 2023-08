A GATA DA HORA: Gisa Custolli divide sua intimidade com outras pessoas

A hot influencer Gisa Custolli, de 27 anos, contou que sua vida amorosa passou por uma verdadeira transformação depois que ela e o marido decidiram “dividir a intimidade” com outras pessoas. Adeptos do swing (troca de casal), a dupla explicou que a coisa deu tão certo que eles resolveram abrir um perfil no Privacy - plataforma de conteúdo +18 -, semelhante ao OnlyFans – e o resultado não poderia ter sido melhor.



“Estava com um pouco de receio no início de mostrar nossa intimidade, mas resolvi fazer uma experiência. Percebi de cara que as pessoas têm curiosidade. A coisa ficou quente diante das câmeras, deve ter sido a sensação de estar sendo vigiada por mais pessoas. Faturamos R$ 17 mil no primeiro dia e decidimos não parar mais”, revela.



Gisa explicou que a decisão de entrar para a plataforma +18 e criar conteúdo juntamente com o marido também ajudou a reacender a chama do relacionamento. “Meu marido tem esse fetiche de me ver com outros caras. E isso faz muito sucesso nessas plataformas. Como estamos sempre pensando nos conteúdos, o tesão aflora. Todo esse exercício de pensar em sexo apimentou a relação. Além do Privacy, temos um ‘grupo proibidão’ no Telegram com vídeos e fotos exclusivos”, conta.