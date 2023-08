A GATA DA HORA: Eduarda faz ensaio para o MEIA HORA ao estilo Barbie

Eduarda é uma artista potente e está chegando para ser um destaque na indústria musical. Suas primeiras experiências profissionais foram cantando jazz e bossa nova, e atualmente faz um som R&B, com trap e funk sem perder as origens. Além de cantora e compositora, é atriz, empresária e Bacharel em Direito pela UFF. Também já foi Musa do Botafogo e tem feito muito sucesso na internet fazendo dancinhas com a camisa do Glorioso. Para ser A GATA DA HORA do MEIA HORA, ela fez este ensaio estilo Barbie na Praia de Itacoatiara, em Niterói. Espie o Instagram @aeduardaoficial