A GATA DA HORA: Mariane Fusco é médica, mas tira o fôlego da galera quando posa de modelo

Mariane Fusco, mas que todos a chamam de Mari, aguçou a imaginação da rapaziada com um trecho de uma música da banda Engenheiros do Hawaii: “Teus lábios são labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas”. A médica de 30 anos está atualmente se dedicando ao concurso Musa do Brasileirão, representando o Cruzeiro. Musa ela já é, né, galera!? "Eu gosto de viajar, de conhecer o mundo, novas culturas, já viajei mais de 20 países e amo falar inglês e francês", conta a beldade. Quem topa aí? Espie mais no Instagram é @marisfm_