A GATA DA HORA: Michelle Heiden já tem seis títulos de Miss em sua carreira

Michelle Heiden já ostenta em sua carreira como Miss, seis títulos e está em busca do inédito Miss Eco Brasil 2023. “Estou muito feliz em ser convidada para um grande concurso de miss e renomado no mundo todo, vai ser uma honra representar meu estado de São Paulo e espero ganhar esse maravilhoso concurso”, conta a deusa.



Taquari é um município brasileiro da região central do Estado do Rio Grande do Sul, e considerada a cidade ‘mãe do Vale do Taquari’, o terceiro mais fértil do mundo, e receberá as candidatas à coroa de Miss Eco Brasil no mês de setembro, onde todas irão realizar diversas atividades, dentre elas: passeios turísticos, entrevistas e fotos oficiais.