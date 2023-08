A GATA DA HORA: Julia Mayumi enlouquece os marmanjos com os seus fetiches

A cosplayer Julia Mayumi, de 23 anos, contou que descobriu na Privacy – plataforma de conteúdo adulto similar ao OnlyFans – uma maneira de aumentar sua autoestima e conquistar sua independência financeira fazendo o que mais gosta: encarnando os mais diversos personagens de animes e mangás.



Com certa dificuldade em interações sociais, a criadora de conteúdo contou que a plataforma de conteúdo +18 a permite mostrar seu lado mais ousado e sensual sem julgamentos e críticas. “Tem dado muito certo. Os homens fantasiam muito, eles têm fetiche”, afirma.



A influenciadora explicou ainda que sempre gostou de ser exibicionista e que costuma provocar o público com muito erotismo e realismo. Justamente por isso ela investe em fantasias e produções mais elaboradas, além de cenários futuristas.



“Sempre gostei de me exibir, é uma forma de arte na qual o corpo é o principal. Gosto de provocar, de seduzir, de combinar o erotismo com as fantasias e todo o universo do cosplay", revela.



Uma das top 3% da plataforma, Julia Mayumi passou por dificuldades até encontrar seu caminho na indústria do entretenimento adulto.



“Antes de criar conteúdo, na adolescência, fiquei um tempo sem ter onde morar e cheguei a passar fome. Isso me fez ser grata por tudo. Sempre quis ser modelo, criar conteúdo, e tive medo e insegurança no início, mas hoje tenho meu apartamento, consigo custear meu hobby, então eu capricho. Quem visita minha página não quer sair”, garante. Aprecie mais no Instagram @glowingmayu_