A gaúcha Marina Lewandowska, 44 anos, que mora em Florianópolis, mostra todo o seu talento e beleza apenas com o corpo pintado no ensaio artístico da série Formas e Cores. Pedagoga, estudante de Matemática e professora de Educação Especial do estado de Santa Catarina, a beldade também gosta de viajar, escrever, fotografar e dançar. Siga a gata no Instagram @marinalewandowska