A GATA DA HORA: Jully Queiroz faz fortuna com nudes e aposta em novos negócios

A modelo e empresária Jully Queiroz tem apenas 20 anos, mas já faz fortuna no OnlyFans e tem metas bem ousadas. Ela quer chegar à lista ‘Forbes Under 30’, que desde 2014 destaca os mais brilhantes empreendedores e criadores de até 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo. Muito além dos seus nudes, Jully já tem outros projetos no mercado adulto, inclusive fora do Brasil.



“Sou mais do que um corpinho. Juntei oportunidade e criatividade, me joguei no OnlyFans e deu certo. Faço porque gosto. Desde o início faço com tesão, mas sempre com estratégia. O que ganho ali com meus vídeos e fotos invisto em outros negócios. Sei que isso tem um prazo de validade e não penso só no hoje. Estou curtindo, claro, viajando e me dando alguns luxos, mas sou empreendedora também. Quero revolucionar esse mercado adulto com novas ideias e negócios”, conta.



Se chegar à ‘Forbes Under 30’, Jully será a primeira criadora de conteúdo adulto a entrar na premiação e quebrar barreiras. Hoje, ela fatura cerca de R$ 80 mil por mês e não se arrepende de ser rotulada como a ‘gostosa da internet’. “Mexe com o ego, não ligo. Ser conhecida assim é publicidade para mim”, diz rindo. “No início ficava preocupada com o preconceito, hoje sou tranquila. Não ligo para o que dizem”.



Jully entrou nas plataformas durante a pandemia por influência de amigas modelos, as novas milionárias do OnlyFans. Ela se inspirou em Anitta e Cléo Pires para assumir seu lado sexy e passou a gravar vídeos caseiros. “Foi tudo muito rápido, quando vi o dinheiro entrando pensei: isso funciona mesmo. Comecei a ser mais profissional, a me dedicar mais para o negócio e rolou. Estou na minha melhor fase e pronta para novos desafios”.