A GATA DA HORA: Cris Casttiel quer disputar o título de Miss da Copa do Brasil

Depois de participar do reality show ‘Casa das Pimentinhas’, ser capa da revista Sexy e se lançar nas plataformas adultas como OnlyFans e Privacy, a modelo e influencer +18 Cris Casttiel vai disputar o título de Miss da Copa do Brasil, um dos mais conhecidos campeonatos de futebol.



Representante do Internacional, esse será seu primeiro concurso de beleza. Em novo ensaio fotográfico, ela ostentou boa forma, falou da sua expectativa e relembrou seu caso com um jogador gaúcho, que já esteve na seleção. A relação de um ano terminou por conta de ciúmes doentio.



“Como todo início de namoro, eram mil maravilhas. Ele cuidava de mim, me respeitava e me apoiava em tudo. Com o tempo percebi que a superproteção era na verdade ciúmes. Ele me privava de tudo, era doente de ciúmes. Primeiro me fez pedir demissão do trabalho para ficar com ele, cuidando da casa. Depois me colocou contra todos os meus amigos. Era uma relação doentia”, diz.



Na época, Cris não conseguia enxergar quanto o relacionamento fazia mal. “Me afastei da minha família, dos amigos, do trabalho. Ele falava mal de todos, entrava na minha mente. Foi então que me vi sozinha. Não tinha ocupação, não tinha vida própria. Mas até então achei que ele queria me proteger, oferecendo uma vida tranquila e estabilizada. Quando me dei conta, estava presa em casa”.



A Miss do Inter conta que o ex chegou a trancá-la em sua própria casa para que ela não saísse, nem encontrasse ninguém. Já no final da relação, fez ameaças. “Quando consegui terminar, ele me perseguiu por semanas. Foi então que abri o jogo com minha família e amigos. Eles me apoiaram, cuidaram de mim. Cheguei a mudar de cidade para evitar o pior”, lembra.



Agora solteira, Cris quer focar na sua carreira artística e recusa o título de maria-chuteira. Ela garante que o ex foi um caso pontual e que não tem obsessão pelos craques. “Claro que é um trauma, mas não culpo os jogadores. Pode acontecer com qualquer um”, pondera. “Agora é dar a volta por cima, honrar o título de Miss e me jogar nos novos projetos”.