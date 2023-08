Duda Monet tira o fôlego e deixa a rapaziada enlouquecida

Depois de ter um nude vazado por um amigo, a modelo gaúcha Duda Monet, 23 anos, decidiu faturar com isso e vender vídeos dos seus momentos íntimos. Uma das estrelas do OnlyFans, hoje ela fatura em média R$ 50 mil por mês. E chama a atenção pelos cabelos ruivos, que chegam a render comparações com a atriz Marina Ruy Barbosa.



“As pessoas falam. Faço vídeos me passando por ela, falando que sou a Marina e provocando os caras, instigando. Eles gostam disso, pedem para falar os nomes deles. Já ganhei uns R$ 20 mil só com isso. Eles me acham parecida e fantasiam. Acho ela linda, mas a Marina tem cara de ser mais parada e quietinha na cama (risos). Acho que sou mais ousada, mais hot mesmo”. Espie o Instagram: @dudamonet