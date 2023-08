A GATA DA HORA: Alexa Araújo promete chuva de dinheiro em aniversário

A beldade Alexa Araújo vai torrar mais de R$ 200 mil em sua festa de aniversário. Ela vai reunir as principais criadoras de conteúdo adulto em São Paulo. Além de look especial, atrações musicais, e open bar, ela promete chuva de dinheiro durante o evento. “Estou vivendo uma nova fase e muito feliz com tudo que está acontecendo. Vai ter chuva de dinheiro sim”, confirma a modelo. “A ideia é até presentear os meus próprios assinantes, que são meus convidados. Convidei as mais tops do OnlyFans e Privacy. A festa promete”. Aprecie o Instagram @alexas2araujo