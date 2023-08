A GATA DA HORA: Verônica Meireles está no concurso Musa do Brasileirão 2023

Perto de completar 39 anos, Verônica Meireles, que mora em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, vai vestir o Manto Rubro-Negro para o concurso Musa do Brasileirão. "Espero representar brilhantemente o time do meu coração", afirma. Profissional de micropigmentação, beldade, nas horas vagas adora um sambinha, ir à praia, viajar e uma boa resenha com os amigos. "Além de me dedicar aos treinos de musculação, que hoje já fazem parte da minha rotina", conta. Dê aquela espiada na deusa no Instagram @veronica_meireles_oficial