A Miss Flamengo, Nivia Abreu, tirou a roupa e posou só com a bandeira do time para comemorar a classificação do Rubro-Negro para a final da Copa do Brasil. O Maior do Mundo vai disputar o título com o São Paulo, em setembro, e Nivia já está animada para comemorar a vitória do clube. "O título vai para o Flamengo e eu não tenho dúvidas disso. A Copa do Brasil é nossa!” disparou ela, que está na capa da edição de colecionador da revista Sexy. Espie o Instagram @niviaabreuoficial