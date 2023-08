A GATA DA HORA: Sheyla Mell posa de calcinha e faz promessa aos corintianos: "pelada em campo"

A modelo e Miss Bumbum México, Sheyla Mell, posou vestindo uma calcinha fio-dental e a camisa do Corinthians e fez uma promessa para a torcida, de quem é uma velha conhecida. A beldade, que tem uma ligação forte com o time paulista, prometeu ficar peladona no estádio caso o time chegue na final da Sul-Americana (venceu o Estudiantes, por 1 a 0, no jogo de ida). "Se o Corinthians conquistar a taça, eu entro pelada em campo. Isso também serve para os jogadores, e eu sei que muitos deles ficam fascinados no meu bumbum de 112 cm”, prometeu ela.