A GATA DA HORA: Ana Cecília Moura, mesmo morando em Nova York, tira o fôlego dos brasileiros

Olha o que essa beldade escreveu para a sessão A Gata da Hora do jornal MEIA HORA: "Meu nome é Ana Cecília Moura. Nasci em Divinópolis, localizada no Centro-Oeste de Minas Gerais. Sou jornalista e atualmente resido em Nova York, nos Estados Unidos. Também sou uma apaixonada torcedora do Atlético-MG. Em 2017, tive a honra de representar o Brasil no concurso internacional Top Model of the World, realizado no Egito. Nesse evento, conquistei o primeiro lugar, o que me proporcionou a incrível oportunidade de conhecer o continente africano e vivenciar suas culturas distintas. Meus trabalhos podem ser visto no Instagram @anamouralens".