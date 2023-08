A GATA DA HORA: Bia Fernandes faz rifa para encontro com fãs: 'Noite inesquecível'

Miss Bumbum Goiás e Musa do Vasco faz rifa para encontro com fãs a sós: "Noite inesquecível". Bia Fernandes está ofertando os números do sorteio por 25,99 reais. A beldade através do seu Instagram que fará uma rifa para os fãs que querem ter um encontro a sós. "Muitos pedem encontro presidencial. Estive pensando: por que não sortear uma noite incrível e inesquecível? Podem comprar quantos números quiserem. Vocês estão concorrendo a uma noite maravilhosa", diz. Espie o Instagram @biafernandesoriginal