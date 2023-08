A GATA DA HORA: Marcinéia Mattos deixa os marmanjos enlouquecidos

Com 1,55 metros de altura e pesando 55 quilinhos, Marcinéia Mattos, uma canceriana, moradora de Piraí do Sul, no Paraná, e com 32 anos de idade, tira o sono de quem vê as suas fotos nas redes sociais. Torcedora do Flamengo ela encara a vida como um jogo de futebol. "Enfrento as tristezas de frente, driblo as dificuldades com determinação e marco inúmeros gols de superação. A persistência é minha aliada, e desistir nunca fez parte do meu vocabulário", afirma a beldade, que pode ser admirada no Instagram @marcy_mattos