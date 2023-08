A GATA DA HORA: Tiele Azambuja olha para o espelho e pergunta: 'Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela que eu?'

Apaixonada por academia e jogar vôlei, Tiele, de 28 anos, revelou que seu maior prazer hoje é a criação de conteúdo adulto, já que ela possui conta na Privacy. "Considero minha criação de conteúdo um hobby, porque é um momento aonde estou mais conectada comigo mesmo, aonde me descubro e me conheço cada vez mais", dispara. Sobre vencer o Musa do Brasileirão, a gata manda o recado: "Mereço vencer o concurso, pois sou uma mulher autêntica, ousada, corajosa, persistente e acima de tudo sou a cara do meu time, que é o Grêmio", finaliza a beldade, que pode ser apreciada no Instagram @tiele.azambuja