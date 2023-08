A GATA DA HORA: Giga Custolli fatura alto no OnlyFans fazendo o marido de corno e diz que tem assinantes famosos

Depois de assumir uma relação liberal, a hot influencer Gisa Custolli, 27 anos, decidiu dividir a intimidade com o marido para outras pessoas. Uma das estrelas do OnlyFans, ela fatura com vídeos de cuckold – ou fetiche de corno. E entrega que esse tipo de conteúdo é o preferido dos seus assinantes, incluindo alguns famosos.



“Nesse tempo, meu marido descobriu que gosta de me ver com outros caras. Ele me incentiva, é bem tranquilo, não tem ciúmes e até grava algumas cenas para mim. Tem famoso assistindo tudo no meu perfil. Tem jogador, cantor, ex-BBB e até um humorista da TV”, conta. “O ex-BBB vou revelar em breve, vamos gravar juntos. Meu marido fez o convite para ele, inclusive”, conta.



É assim, fazendo o marido de corno, que Gisa fatura cerca de R$ 45 mil por mês com seu perfil no OnlyFans. Além de monetizar o fetiche do parceiro, ela grava com outras mulheres, faz flagras em locais públicos e atende pedidos dos fãs, muitos deles bem inusitados.



“Me pedem para ver os pés, para ficar nua estourando bexigas, para mostrar a minha coleção de lingeries e até para me exibindo em lugares proibidos como aeroporto. Gravo de tudo, menos fetiches nojentos”, diz. “Acho que tudo tem um limite, respeito muito o desejo do outro, mas não me entrego só por dinheiro. O que faço com meu marido vem de uma relação saudável. Ele gosta, eu também”.



Os vídeos na web inclusive apimentam a relação dos dois. No primeiro dia de OnlyFans, eles faturaram R$ 17 mil. “Conversamos muito antes de iniciar e percebemos que seria legal e saudável para nós como casal. Meu marido produz boa parte do conteúdo, ele me filma com outros homens, dá ideias de cenas, e me apoia em tudo o que quero. E eu adoro isso. O tesão só aumentou”, assume. Veja mais no Instagram @x.gisa