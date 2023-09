A ex-Panicat, Ana Paula Minerato deixa os seus fãs enlouquecidos com os seus ensaios fotográficos nas suas redes sociais. A beldade tira onda em cada clique de causar "inveja", no bom sentido, é claro, em outras modelos. Gostou, rapaziada? Então, você pode ser apreciar ainda mais, sem limite algum, no Instagram @apminerato