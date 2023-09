A GATA DA HORA: Camilla Lewin é médica especialista em saúde: 'Sempre em busca de melhorar o prazer'

Camilla Lewin compartilha três posições de ioga que podem ser incorporadas à rotina diária para fortalecer a pélvis e melhorar a experiência sexual:



1. Postura invertida sobre a cabeça: Essa posição ajuda a fortalecer os músculos do assoalho pélvico, além de estimular a circulação sanguínea na região.



2. Postura da ponte: Essa sequência de movimentos envolve movimentos suaves da coluna vertebral, ajudando a aumentar a flexibilidade e fortalecer os músculos da pélvis.



3. Postura da cobra: Essa posição é especialmente eficaz para fortalecer os músculos do assoalho pélvico, além de melhorar a postura e a estabilidade.



Camilla Lewin incentiva a prática regular dessas posições de ioga, juntamente com uma abordagem holística para o bem-estar sexual. “É importante ressaltar que cada pessoa é única, e é recomendado consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer nova prática física”, alerta a beldade, que pode ser vista no Instagram @camillalewinoficial