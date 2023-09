A GATA DA HORA: Ju Isen faz tratamento com esperma de salmão

A influencer Ju Isen revelou ter feito 50 cirurgias plásticas e, segundo ela, os investimentos com procedimentos estéticos ultrapassam R$100 mil. Ju é conhecida internacionalmente por apostar em investimentos atípicos. A começar pela alimentação de seus cachorros que, segundo ela, é composta a base de caviar e champagne sem álcool. Em 2022, os luxos caninos ultrapassaram R$50 mil. "Quero fornecer aos meus cães o que há de melhor, como faço comigo”, comentou na ocasião.



Voltando aos fins estéticos, os cuidados com a pele se intensificaram nos últimos anos. O motivo tem a ver com o envelhecimento da influencer: “Cuido na terapia o medo de envelhecer porque ainda não acostumei com tantas mudanças que acontecem com o nosso corpo, acho que é muito mais difícil para as mulheres”, declara. A novidade de Ju agora é um tratamento realizado com esperma de salmão, ela diz que incluiu tais cuidados em sua rotina com a pele e aplica pelo menos uma vez por semana.



“Engana-se quem acha que o salmão é maravilhoso somente na culinária japonesa. Se o meu rosto tem essa aparência jovem, é graças a ele”, conta Isen aos 38 anos. O peixe que é rico em ômega 3 contém antioxidantes que reduz os danos da pele e melhora a elasticidade, por consequência reduz também o aparecimento de rugas.



Os benefícios do salmão na alimentação são muitos, isso é inegável. Mas, de acordo com a influencer, é no esperma que se concentram as verdadeiras vantagens da peça que também ostenta preços altos. “Se a gente quer ficar mais bonita e mais jovem, precisa investir nisso. , explica a loira.