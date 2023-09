A GATA DA HORA: Jamilly Fernandez acaba de assinar para posar nua e ser capa da Spicyfire

Disposta a superar os traumas de racismo, ela agora quer focar no lado profissional e esquecer o que passou. Jamilly aposta na carreira artística, comemora o título de Miss do Fluminense no concurso Miss da Copa do Brasil e acaba de assinar com uma revista masculina para seu primeiro ensaio sensual. Ela será capa da Spicyfire, que já tirou a roupa de famosas como a ex-BBB Fani Pacheco.



“Estou dando a volta por cima. Quero focar no meu trabalho e mostrar que uma modelo negra também tem espaço. E no concurso fui recebida de braços abertos. O racismo é complexo. No início eu me sentia culpada, achava que tudo era coisa da minha cabeça. Mas percebi que não. A discriminação é real e percebo nos olhares, nas palavras e nas atitudes”.