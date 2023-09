A GATA DA HORA: Deia Cavalheiro é eleita Musa de Ipanema 2023

O bairro mais charmoso do Rio de Janeiro agora tem uma nova Musa, Deia Cavalheiro, eleita a Musa de Ipanema 2023, após um rigoroso processo de seleção. Para conseguir esse feito, a modelo, de 32 anos, disse que fez a dieta da água de coco todos os dias. “A água de coco é um diurético muito bom para perder peso, eu passei mais de 3 meses só com água de coco entre as refeições”.



Durante o ensaio de fotos que a elegeu A Musa de Ipanema, Deia contou que recebeu várias cantadas na rua. “Recebi muitas cantadas, mas com olhar de admiração”. Questionada sobre a sua vitória, ela responde: “Combinei minha presença cativante junto com a minha personalidade carismática, acho que isso ajudou a conquistou o coração dos juízes e do público”, disse. “Vencer o concurso é muito importante para mim, é a realização de um sonho”, disse Deia Cavalheiro, que será capa da revista Glamour Bulgária no dia 16 de setembro.