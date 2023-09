A GATA DA HORA: Vanessa Perez seca 26kg após gravidez para encarar concurso de Miss

Depois de uma relação conturbada, casamento e maternidade, Vanessa Perez está de volta. Ex-bailarina do Faustão, ela já foi eleita Musa do Brasil em 2017, estampou a revista Sexy e participou de reality show na RedeTV!. Renovada, ela conta que coleciona títulos e está pronta para um novo concurso de Miss.



Em forma, ela estrelou um ensaio sexy e mostrou o shape mais slim. Desde que deu à luz ao seu segundo filho, há um ano, ela secou 26kg para participar do concurso e voltar ao meio artístico. Vanessa fechou a boca, passou a treinar mais e não recorreu a cirurgias plásticas. Como ela diz, foi tudo na raça.



“A vida é de ciclos, passei por um momento mais família, algumas turbulências e desde 2021 me afastei totalmente da TV. Tive crises horríveis de ansiedade, abandonei minha carreira e agora estou voltando como a mamãe gostosa”, brinca a modelo. “Só me falta esse título de Miss, quando recebi o convite pensei: vou me desafiar de novo! Topei e já estou me preparando”.



Em cliques bem ousados, colocando o bumbum para jogo, Vanessa disse não se arrepender das suas escolhas do passado. “Deixei o balé do Faustão porque estava na zona de conforto e queria explorar uma imagem mais sensual. Foi então que fiz capa de revista masculina. Foi por dinheiro, mas não me arrependo. Na época, me rendeu mais de R$ 2 milhões entre cachê e presenças VIPs. Viajei o Brasil lançando minha revista”.



Com o dinheiro, Vanessa chegou a renovar o shape. Fez lipo de alta definição, trocou as próteses de silicone, fez harmonização facial e preenchimento no bumbum. “Dei entrada no meu apartamento, comprei carro e cuidei do meu filho. Não me arrependo de nada. Hoje não posaria mais nua, mas na época foi bom”.



Além do concurso Miss Copa do Brasil, cuja final está marcada para outubro, Vanessa Perez quer retornar à TV. Ela já foi convidada para o novo Teste de Fidelidade e para um reality show de pegação. “Me sinto como uma iniciante, estou voltando aos poucos. Tudo parece novo, esse recomeço promete”.