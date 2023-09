A GATA DA HORA: Elisa Sanches caiu na risada ao fazer filme com sósia de Danilo Gentili

A atriz carioca de filmes adultos, Elisa Sanches, 41 anos, decidiu revelar uma curiosidade sobre os bastidores da sua profissão. Relembrando alguns perrengues na carreira, ela contou sobre um dia que penou para gravar uma cena com o sósia do apresentador Danilo Gentili.



Elisa contou que não sabia o que a produção estava planejando quando ela estava se preparando para aparecer em frente às câmeras. Pronta para gravar a cena, a atriz disse que teve crise de riso incontrolável quando conheceu seu parceiro de cena idêntico ao apresentador do The Noite: "Eu tive um ataque de riso incontrolável, foi muito difícil de me concentrar nos primeiros minutos. Regravei várias vezes, porque além de mim, toda a produção ria junto. Foi hilário”.



A morena contou que é desconfortável fazer esse tipo de cena com sósias de celebridades, porque é mais difícil de se concentrar. “É complicado porque a gente precisa fingir que aquele sósia é a pessoa de verdade, mas toda vez que eu lembrava das piadas dele na TV, eu começava a rir”. Ela relembrou os detalhes marcantes do seu parceiro de cena. “A barba e o seu jeito engraçado deixava o ator muito mais parecido com o Danilo”, disse a atriz.



A atriz continuou explicando sobre como surgiu a ideia de fazer a cena pela produção. Com bom-humor, ela respondeu: “Todo mundo tem um fetiche estranho, sou muito aberta para tudo. Dessa vez o fetiche que chegou pra eu realizar naquele dia era uma cena com o Gentili”, finalizou. Espie o Instagram @elisasanchesreall