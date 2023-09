A GATA DA HORA: Thay Duarte posa sexy e revela cantadas de jogadores: 'São os melhores na hora H''

A Bela do Flamengo Thay Duarte acaba de assinar com a revista SpicyFire para um ensaio nu. O tema será futebol. Nos bastidores, a modelo conta que já se envolveu com muitos craques, mas não se considera maria-chuteira.



“Eu não vou atrás, eles insistem. Recebo cantadas direto, inclusive de rivais (risos). Só depois costumo descobrir que são comprometidos”, se defende. “Desde o ano passado, quando fui Musa do Flamengo, o assédio aumentou e não estou achando ruim não, viu? Eles são os melhores na hora H, sempre batem um bolão”, elogia.



Recentemente, Thay se lançou nas plataformas sensuais e vem faturando alto com seus nudes e vídeos íntimos. Ela inclusive já gravou com jogadores. “Tem uma cena que rolou no hotel onde o time estava concentrado, antes do jogo. Entrei escondida e consegui burlar a segurança. Foi tenso, mas excitante”, lembra.