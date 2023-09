A GATA DA HORA: Rubi Borges diz que é importante se preparar para uma noite de amor

Atriz do Teste de Fidelidade, Rubi Borges diz que é importante se preparar para uma noite de amor e dá dicas importantes: "Tesão começa por pequenas coisas". A modelo também orientou os homens agradarem suas parceiras. E acredita que quando a noite de amor é planejada precisa ter toda uma preparação. Ela, que é Bela do Vasco, tem esse costume. "Adoro estar sempre de unhas feitas, cabelo arrumado, um bom perfume, uma lingerie especial... Acho que está nesses detalhes. O tesão começa por pequenas coisas", diz a modelo.



Ela deu dicas para se preparar para uma noite de amor. "Sou uma pessoa bem detalhista. Então, gosto de começar, logo nas primeiras horas do dia, mandando uma mensagem mais “HOT”, instigando a imaginação do seu parceiro. Depois uma luz penumbra, jantar à luz de velas, o resto vocês já sabem (risos)".