A GATA DA HORA: Rafaella Mendes é Musa do Grêmio e deixa os torcedores enlouquecidos

Rafaella Mendes é empresária e modelo. Aos 32 anos, ela decidiu encarar o desafio de participar do concurso Musa do Brasileirão 2023, representando o seu time de coração, o Grêmio. "Sou uma pessoa persistente, ousada e determinada, sempre em busca de viver a vida ao máximo. Sinto um imenso orgulho em lutar para ser Musa do Brasileirão, pelo Grêmio, pois acredito que posso contribuir para enaltecer a cultura e as tradições do clube, além de representar a força e a beleza das torcedoras gremistas", declara a beldade que pode ser apreciada no Instagram @rafaellaa_mendes_