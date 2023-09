Simone Oliveira recusa pix de R$ 35 mil para gravar com camisa de time rival

Torcedora fanática da Chapecoense, a modelo e influencer +18 Simone Oliveira recusou uma proposta tentadora. Uma das musas do OnlyFans, ela negou um pix de R$ 35 mil para gravar uma cena proibidona usando a camisa do Avaí, maior rival da sua torcida.



O curioso é que o pedido surgiu de um jogador do próprio Avaí que assina a sua plataforma. A proposta inicial era de R$ 10 mil. Com a negativa, o craque foi aumentando os lances. Ele chegou a fazer uma ligação por vídeo para confirmar sua identidade. Mesmo assim, Simone descartou o pedido.



“Foi muito inusitado, ele me ligou por vídeo, mandou um print mostrando que tinha dinheiro no aplicativo do banco. Enfim, no início achei que fosse uma pegadinha ou trote. Só depois me dei conta que era um pedido de mal gosto mesmo”, lembra rindo. “Gosto de gravar conteúdo fetichista, mas não desse tipo. Tudo tem limite”.



Recentemente, Simone Oliveira foi eleita a Miss Chapecoense em um concurso de beleza, o que pode ter motivado o pedido inusitado. “No início achei que fosse só provocação mesmo, mas depois percebi que ele tinha um certo desejo nisso. Essa coisa de humilhar e ser humilhado é muito comum nesse meio fetichista. E eu respeito muito, desde que não mexa com meu time”, completa rindo. Espie o Instagram @simoneoliveiraoficial91