A GATA DA HORA: Bruna Bastet recusa R$ 120 mil por pornô e revela fetiche de assinante famoso

A influencer +18 Bruna Bastet, que foi eleita Miss do Bahia, acaba de se lançar nas plataformas adultas. Nos últimos dias ela viralizou ao expor o convite de uma produtora de Portugal para gravar um filme pornô. O cachê era de R$ 120 mil por duas cenas com homens. "No pornô é tudo fingimento. Os caras não gostam disso. Na plataforma eu mostro a minha intimidade de forma natural. Não faço nada por obrigação", afirma a gata. "Tem muito craque assinando e de olho. Um deles me fez uma proposta quase irrecusável, de transar no estádio depois de uma vitória do Bahia", conta aos risos. "Ele é do time, já ficamos algumas vezes. Mas nunca rolou pegação no vestiário. Quem sabe não seja a próxima cena do meu OnlyFans", conta a beldade.