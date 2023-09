A GATA DA HORA: Bia Fernandes revela que jogador comprou um número da sua rifa para noite inesquecível

Bia Fernandes, Musa do Vasco e finalista do concurso Miss Bumbum 2023, contou que um jogador do time vascaíno comprou um número de sua rifa, que seria um encontro presencial para o ganhador, onde ele teria uma noite incrível e inesquecível. Ela garante que já vendeu mais de 1 mil números, por R$ 25,99, desde o lançamento. "Já pensou se ele (atleta do Vasco) ganhar, vai marcar um golaço comigo, com certeza. Quem sabe a gente não se conhece melhor, mesmo sem rifa?", diz a gata, que pode ser espiada no Instagram @biafernandesoriginal