A GATA DA HORA: Julia Mayumi diz que se descobriu no OnlyFans: 'Me sinto segura, sociável e desejada'

A cosplayer Júlia Mayumi, 23 anos, encontrou nos conteúdos sensuais do OnlyFans e Privacy uma maneira de conquistar a autoestima, o equilíbrio emocional e o dinheiro necessário para garantir os seus tratamentos de saúde. Com dificuldade para socializar por causa do autismo e do TDAH, a influencer +18 se descobriu na frente das câmeras e na interação com os assinantes.

“Sempre tive amarras para me relacionar com as pessoas e percebi que me sinto mais segura nas plataformas. Me sinto sociável e desejada. Eu sei que ali estão as pessoas que gostam de mim, quem me acham bonita e gostam das minhas performances. A relação que eu tenho com o meu corpo está melhorando cada dia mais. Me redescobri”, conta. Espie o Instagram @glowingmayu_