A GATA DA HORA: Brida Nunes volta a ser virgem para mostrar ‘primeira vez’ na internet

Uma das estrelas do OnlyFans e Privacy, Brida Nunes vai atender o principal desejo dos seus assinantes. Eleita a Miss do Vasco da Gama em um concurso de beleza, ela acaba de fazer a himenoplastia, uma cirurgia íntima que refaz o hímen. O procedimento é simples, com anestesia local e alta no mesmo dia. Ela usou as redes sociais para anunciar a novidade. Virgem de novo, a beldade promete mostrar sua ‘primeira vez’ na internet. E na frente das câmeras.



“Os meus fãs sempre pediram, é a maior tara dos homens. Tanto que eles me ajudaram a pagar o médico e todo o procedimento, foi quase R$ 20 mil. Eles estavam mais animados do que eu (risos). No começo achei maluquice. Conversei com amigas que fizeram e com o médico e percebi que era algo simples. Então decidi encarar e fazer. É estranho porque estou com frio na barriga, me sinto como na primeira vez mesmo, como uma virgem de verdade. Mexe um pouco com o psicológico, mas de forma positiva”.



O tão esperado vídeo será liberado na próxima semana. Brida decidiu descansar uns dias e se recuperar totalmente. Com a novidade, ela pretende faturar R$ 200 mil e reinvestir parte do dinheiro em novas produções para seus vídeos, inclusive no exterior.



A Miss do Vasco pretende viajar o mundo para gravar suas cenas e aproveitar os lucros com os vídeos picantes. Mas tudo isso só vai acontecer depois de participar da final do concurso Miss Copa do Brasil, em outubro.



“Sou muito exibicionista, então, o concurso também combina comigo. Gosto de provocar, mexer com a imaginação dos homens e criar essas situações novas e excitantes. Estou focada também no título de Miss. Espero viajar o mundo com essa faixa e continuar faturando com meus nudes. Hoje ganho R$ 80 mil por mês, mas como a ‘Miss virgem’ quero mais”. Espie o Instagram @brida_nunesx