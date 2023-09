A GATA DA HORA: Mariane Fusco é médica e quer ser Miss Bumbum

Formada em medicina desde 2021, a mineira Mariane Fusco, 30 anos, agora quer outro título: o de Miss Brasil Nacional. Ela acaba de se candidatar no concurso de beleza. Morando em São Paulo, ela trabalha em grandes hospitais, já superou a obesidade e quer ser vista como uma sex symbol.



“Posso ser médica, competente, dedicada e que salva vidas. Mas também posso ser gostosa fora do meu ambiente de trabalho. Quero mostrar meu lado sexy, viver experiências e sair um pouco da caixa. O concurso me mostrou isso, que posso ser quem eu quiser. Ser Miss é um sonho de adolescente”, assume.



Mariane conta que não vai admitir preconceito ou discriminação no hospital por conta das suas escolhas. Ela promete denunciar casos do tipo. E diz que entrou no Miss para inspirar outras mulheres a assumirem um lado mais sensual.



“Não vou admitir qualquer crítica ao meu trabalho como médica”, avisa. “Não é porque apareço de biquíni na rede social que deixo de ser uma boa profissional. Vou exigir respeito. Assim que anunciei nas redes sociais sobre o concurso, muita gente ficou surpresa. Alguns criticaram, mas não vou tolerar nada dos haters”.



No passado, quando ainda cursava medicina, Mariane sofreu com o sobrepeso e as piadinhas de ‘colegas’. Ela chegou a pesar 90 kg. Com uma nova rotina de dieta e treino renovou o shape. Hoje ela ostenta 62kg, 68cm de cintura e 108cm de bumbum.



“O sonho de me tornar Miss me fez buscar uma nova vida e um novo corpo. Claro que tem a questão da saúde, mas me motivei bastante por conta dos concursos de beleza. Sou movida a desafios e esse é mais um. Ainda tenho planos para TV e internet, meu foco é motivar e inspirar mulheres, quebrando padrões e preconceitos”.