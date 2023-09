A GATA DA HORA: Emily Ferrer afirma ser '99% anjo' nas plataformas de conteúdos adultos

Vestida com asas brancas e auréola, a influencer e musa do Onlyfans, Emily Ferrer, afirmou ser “99% anjo”. Isso mesmo, a frase pode lembrar a famosa canção “Aquele 1%”, do cantor cearense, Wesley Safadão, mas Emily explica: “Os homens são mais atraídos e criam fantasias pelo perfil 'recatada e do lar'”. Aos 20 anos, a modelo acredita que o estereótipo de mulher “Famme Fatale” (mulher fatal) está saturado na plataforma.



Emily diz ainda que tem percebido a evolução do seu engajamento na plataforma quando se dedica à temática angelical. Para ela, a mulher extremamente sexy e sedutora está gerando menos interesse dos homens. “Com o tempo notei o crescimento de 50% do meu faturamento que chegou a R$100 mil por mês”, conta. A influencer continua dizendo que o seu público se interessa pelo contraste entre a mulher ousada que é e sua aparência relacionada à pureza.



“São muitas camadas, lidamos com pessoas muito diferentes, mas os desejos são bem parecidos”, esclarece. Emily aproveita para dizer que os homens às vezes sentem medo ou pelo menos um receio de mulheres mais ‘poderosas’ e maduras: “Percebi que o que eles gostam é da mulher ‘recatada e do lar’”, dispara a modelo.



A influencer ficou conhecida na internet após fazer vídeos oferecendo dinheiro ou uma caixa misteriosa para as pessoas na rua, quem aceitasse a caixa ganhava um mês gratuito do seu conteúdo no Onlyfans. "Eu via esses vídeos de caixa misteriosa só que com as pessoas entregando chocolate, achei que ficaria engraçado se desse uma assinatura do meu Onlyfans", explicou Emily.