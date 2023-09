A GATA DA HORA: Larissa Sumpani, Miss Bumbum, adere ao banho de chuveirão para fugir da onda de calor no Rio

Para fugir da onda de calor no Brasil, a Miss Bumbum, Larissa Sumpani, aproveitou a tarde de sol quente para se refrescar no chuveirão da praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A jovem de 24 anos, contou que ter se mudado recentemente para a Cidade Maravilhosa proporcionou benefícios em momentos de temperaturas altas como está ocorrendo agora.



Em pleno início de primavera, o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), emitiu um alerta de “grande perigo” no país e explicou que os dias quentes devem ser prolongados até a próxima terça-feira. Mas, antes disso, amanhã, a sensação térmica pode chegar a 50°C.



“O Rio de Janeiro é um estado quente e com a onda de calor no país fica muito pior. A única maneira de se refrescar é tomando um super ducha. A vantagem de estar na praia e sentir a água do chuveirão caindo na sua cabeça é uma das oito maravilhas do mundo com certeza”, atestou a mineira.