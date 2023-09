A GATA DA HORA: Nivia Abreu lamenta derrota do time e detona: 'Eles enchem o bolso enquanto a gente sofre'

Miss Flamengo, Nivia Abreu detonou o time após a derrota para o São Paulo. O Rubro-Negro, que disputava a Copa do Brasil contra o Tricolor paulista perdeu pelo empate que favorecia o São Paulo. Com a final 1x1, o time são-paulino levou para o Morumbi o título de campeão da Copa do Brasil, e a modelo não deixou barato.



"O problema do Flamengo é que os jogadores ganham reconhecimento mundial por jogar em um dos maiores clubes do mundo e, com isso, perdem o foco em campo e gastam toda energia sendo 'influenciadores', triplicando o salário e esquecendo que o nosso time tem uma das maiores torcidas do mundo". Revoltada com a derrota, a modelo e empresária detonou "eles enchem o bolso enquanto a gente sofre, e está tudo bem para eles. Ninguém está em campo jogando por amor ao Flamengo, como nós torcedores estamos no estádio vibrando, torcendo ou pela TV".