A GATA DA HORA: Victoria Matos diz ter realizado uma lipoaspiração sem necessidade: 'Eu não tinha barriga, não precisava'

A influencer Victoria Matos fez uma declaração recente afirmando que passava até três horas na academia para atingir o corpo perfeito. Segundo ela, esperava chegar ao cansaço extremo, mas em seguida descontava tudo na alimentação. O motivo também tem a ver com o lipedema que a influencer possui, uma doença crônica progressiva que é caracterizada pela deposição anormal de gordura em membros superiores ou inferiores, como é o caso de Victoria.



“Sofri muito bullying na escola por causa das minhas pernas, cobranças da família e me dedicava aos exercícios para emagrecer e me ajustar a um padrão”, contou ela que diz ter feito dietas restritivas que resultaram em uma compulsão alimentar. Victoria acrescenta que mesmo morando numa cidade com temperaturas altas, como o Rio de Janeiro, evitava frequentar praias e usar roupas mais curtas. “Meus amigos tinham vergonha de mim, fiquei muito mal e cheguei a ter anorexia”, declarou.



Victoria esclarece que não se sente pronta para fazer uma cirurgia de lipedema porque, segundo ela, teria que fazer três lipoaspirações. Ela já se submeteu a um procedimento parecido antes e se arrepende. “Fiz uma lipo na barriga e nem sei o por quê. Acho que foi uma pressão estética, eu nunca tive barriga e nem tinha necessidade”, comentou. A influencer conta que, na ocasião, enfrentava o luto após a perda da sua mãe e se deixou levar pela opinião de terceiros.



Hoje ela segue praticando exercícios físicos, fazendo musculação e aceitando as condições depois de entender que as suas pernas não eram assim por um descuido e sim pela doença. “Agora sigo uma alimentação anti-inflamatória, ainda sinto algumas dores nas pernas, mas não tenho as mesmas inseguranças de antes”, finalizou. Espie o Instagram @soyvictoriamatosa