A GATA DA HORA: Giovanna Lautier fatura R$80 mil com cosplay de Mulher Maravilha no Onlyfans

AA jovem influencer de 21 anos, Giovanna Lautier, afirma ter alcançado grandes números em seu faturamento com o perfil no Onlyfans. Inspirada em uma das personagens favoritas das histórias em quadrinhos, Giovanna realizou um ensaio especial vestida de 'Mulher Maravilha' e se surpreendeu com os resultados. Segundo ela, a semelhança com a atriz que interpretou a heroína em Hollywood foi uma das razões para compor o cosplay.



"Para ser sincera, eu nunca tinha me visto como uma sósia da Gal Gadot até os meus assinantes começarem a apontar as semelhanças físicas que nós temos. Uma curiosidade é que eles pedem para eu não usar maquiagem ou filtros porque assim os traços parecidos com os da atriz ficam mais aparentes", explicou.



Ela conta ainda que abandonou a carreira de modelo para seguir criando conteúdos para a plataforma adulta. A decisão foi tomada após Lautier comparar os ganhos que recebia ao seguir as duas carreiras paralelamente. “Fiz algumas campanhas durante um ano e mesmo somando todo esse período de trabalho, não alcança o valor que ganho em apenas um mês no Onlyfans. Faturei R$80 mil com esse cosplay”, declarou a influencer.



Outro detalhe curioso, são os pedidos feitos diretamente para Giovanna. Ela conta que ao divulgar as imagens vestida de Mulher Maravilha, recebeu muitos comentários pedindo para utilizar o ‘laço da verdade’, acessório marcante da personagem: "Pediram para eu usar o laço da verdade em um vídeo com uma pegada mais sadomasoquista. Acho isso tudo muito engraçado", conta se divertindo com a situação.



Lautier aproveita para dar um spoiler dos ensaios futuros, já que gostou da receptividade que teve com o atual. “Estou feliz com os resultados das fotos desse ensaio temático, adorei ser a ‘Mulher Maravilha’. Acho que vou continuar investido nesse tema de super-heróis e super-heroínas”, concluiu empolgada.