A GATA DA HORA: Marina Smith recusou convite de A Fazenda para lançar maquiagem vegana no EUA

A apresentadora Marina Smith, que apresentou a última edição do concurso Miss Bumbum, revelou ter recusado o convite para fazer parte do elenco de A Fazenda. A loira estava nos Estados Unidos, onde se reuniu com um grupo de investidores para dar seguimento na criação de uma linha de maquiagem vegana que levará o nome dela.



“Quando fui procurada pela produção eu estava nos Estados Unidos, participando dos estudos e testes da minha linha de maquiagem, e eu não tinha data prevista para voltar ao Brasil. Infelizmente tive que recusar, mas não descartei a possibilidade de participar da próxima edição”, revela ela.



“Quando nos reunimos para criar, a minha primeira e maior exigência é que a linha fosse totalmente vegana. Chega de fazer testes em animais! Nós evoluímos e sabemos que tem outros meios de criação que não seja sacrificar o outro. Estamos no processo de desenvolvimento da marca, nos testes, mas logo estaremos no mercado”, conta.