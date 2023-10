A GATA DA HORA: Duda Monet faz 'projeto verão' inspirado em Marina Ruy Barbosa: 'Sem dietas malucas'

De olho na estação mais quente do ano, a influencer e musa fitness Duda Monet, 23 anos, intensificou seus treinos na academia e mudou radicalmente sua dieta. Tudo inspirado na atriz Marina Ruy Barbosa. Aliás, ela é chamada de sósia das redes sociais por conta dos cabelos ruivos e já assumiu que fatura mais no OnlyFans por conta da semelhança.



Para o seu projeto verão, mais alimentos naturais e frescos, menos açúcar e zero carboidrato à noite, no jantar. Tudo para desfilar seu shape ainda melhor pelas praias e piscinas. Ostentando medidas perfeitas, a ruiva tem 1,54m de altura, 57 kg, 62cm de cinturinha e 96cm de bumbum.



“Minha rotina é bem intensa, então estou sempre disposta e em movimento. Meu projeto verão está mais ousado esse ano, quero tornear mais minhas pernas e bumbum, é um ajuste fino. Estou mais definida e o bumbum cresceu”, comemora rindo. “Tenho facilidade para emagrecer, então tenho que ter cuidado com a dieta. O verão vai ser só de fio dental”, ostenta.



Mostrando as curvas em Fernando de Noronha, onde estrelou uma campanha de biquíni, Duda diz que não apela para dietas milagrosas. “Muitas influencers falam de dietas e segredos milagrosos, nunca acreditei nisso. Acho muito perigoso. Estou mudando meu corpo sem dietas malucas, sem passar fome e sem acreditar em milagres. Assim como a Marina”.



A ‘novo shape’ do verão também tem feito mais sucesso nas suas plataformas adultas como OnlyFans e Privacy. Nelas, a ruiva mostra sua intimidade e fatura alto com seus vídeos picantes. Inclusive ela postou os bastidores desse ensaio na praia, tudo sem censura.



“Os homens gostam de mulheres definidas, mas não exageradas. Gosto do meu corpo mais natural, mais feminino e delicado. Tanto que o meu projeto fitness é para fazer um ajuste fino. Não quero ficar grandona”, completa a Beldade.